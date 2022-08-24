Ревда, Свердловская область, 24 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области перед судом предстали пять сбытчиков фальшивых пятитысячных купюр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Свердловчанам вменяли хранение, перевозку и сбыт поддельных банковских билетов. Незаконную деятельность мужчины вели с января по март 2021 года. За этот период они успели сбыть 63 поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Ревдинский городской суд назначил злоумышленникам наказание в зависимости от роли каждого в совершённом преступлении. Один из участников группы получил четыре с половиной года колонии строгого режима, другого приговорили к трём годам колонии строгого режима. Остальным участникам группы удалось ограничиться условным сроком. Свердловчане получили от двух лет 10 месяцев до трёх лет условно с испытательным сроком три года.