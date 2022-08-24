Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Россия распространила в Совете безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских нацистов, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас целая подборка таких фотосвидетельств. Мы распространили её сегодня утром в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что продолжающиеся атаки на Запорожскую АЭС со стороны боевиков ВСУ являются преступным попустительством со стороны западных покровителей киевского нацистского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что готовящуюся со стороны киевских террористов провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Однако он подчеркнул, что нет сомнений, что режим Зеленского предпримет новые провокации и обстрелы Запорожской АЭС.

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