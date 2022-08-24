Березники, Пермский край, , 09:05 — REGNUM В Березниках Пермского края проводится доследственная проверка по факту стрельбы, которую учинил сотрудник полиции, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

«Проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»), частью 1 статьи 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») УК РФ», — сказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 августа во дворе дома по ул. Ленина. Пьяный полицейский поссорился с местным жителем и применил травматическое оружие.

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