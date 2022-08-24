Атланта, США, , 09:04 — REGNUM Сотрудники полиции американского города Атланта (штат Джорджия), которые застрелили чернокожего Рэйшарда Брукса в июне 2020 года, не будут подвернуты уголовному преследованию. Об этом журналистам заявил ведущий дело представитель региональной прокуратуры Пит Скандалакис.

Полиция США Tony Hisgett

Следствие посчитало, что полицейские действовали в рамках полномочий. Стражи порядка собирались законно задержать Брукса за вождение в нетрезвом виде, но нарушитель, пытаясь скрыться, оказал сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько дней после гибели Рэйшарда Брукса управление полиции Атланты уволило полицейского, который открыл огонь по чернокожему. Второй сотрудник полиции, участвовавший в задержании, был временно отстранен от исполнения обязанностей.

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