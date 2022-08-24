Казань, , 09:11 — REGNUM Военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» был передан бронеавтомобиль «Ахмат». Об этом говорится в телеграм-канале добровольческого батальона Татарии.

Бронеавтомобиль «Ахмат» t. me/armytatarstan

Макетный образец бронеавтомобиля был получен на автозаводе ПАО «КамАЗ» и вручен на торжественном построении командиру добровольческого батальона от Татарии.

Известно, что военнослужащие временно дислоцируются на учебном полигоне.

ИА REGNUM напоминает, в июле глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о приобретении «Ахмат-мобилей», предназначенных для нужд военных из Чечни. Автомобили были созданы с учетом пожеланий и опыта военных.

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