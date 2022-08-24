Наньчан, Китай, 24 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Свежие спутниковые снимки продемонстрировали древовидные ландшафты в некоторых частях озера Поянху, крупнейшего пресноводного озера Китая, расположенного в городе Наньчан провинции Цзянси на востоке Китая, демонстрируя еще один тревожный признак самой сильной засухи, с которой Китай столкнулся за последние шесть десятилетий, сообщает 24 августа газета Global Times

Antranias Засуха

Согласно информации Министерства водных ресурсов Китая, уровень воды в притоках реки Янцзы и озера Поянху значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 4 августа на озере Поянху начался самый ранний сухой сезон с 1951 года.

Национальный спутниковый метеорологический центр (NSMC) выяснил, что акватория озера Поянху составляет примерно 11,13 кв км и сократилась примерно на 66% по сравнению с площадью в предыдущем месяце.

Сезон дождей на озере Поянху обычно длился с апреля по август, однако экстремальные погодные условия в этом году не только привели к тому, что озеро вступило в самый ранний сухой сезон за 71 год набуюдений, спутниковые снимки также показывают тревожные признаки приливно-отливной равнины, представляющей собой ландшафты в форме деревьев в некоторых частях озера.

Кроме того, высокая температура и отсутствие дождей также вызвали лесные пожары в провинциях Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая. Китайский центр ресурсных спутниковых данных и приложений направил шесть коммерческих спутников для наблюдения за пострадавшими районами. К 22 августа спутники сделали 20 снимков и получили данные из 50 мест в этих районах, а полученные файлы были отправлены в соответствующие департаменты в Сычуани и Чунцине.

Global Times узнала, что один из коммерческих спутников «Гаофэнь-1», который был развернут для выполнения этой задачи, может многократно фотографировать один и тот же район и имеет цикл повторения орбиты всего раз в четыре дня. У большинства подобных спутников цикл составляет около 10 дней.

Национальный метеорологический центр предсказал, что холодный воздух прибудет в Южный Китай примерно в 24 августа, чтобы охладить этот район и задернуть завесу сохраняющейся высокой температуры. В зоне засухи вдоль бассейна реки Янцзы также ожидается увеличение количества осадков после 25 августа.