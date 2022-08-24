Уфа, 24 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В сферу придорожного сервиса готовы инвестировать ещё 258 млн рублей в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев в своем телеграм-канале.

Алена Соколова ИА REGNUM Кафе

Он сообщил, что с коллегами из других ведомств рассмотрел два проекта в сфере придорожного сервиса с общим объемом инвестиций 258 млн рублей.

Так, один из инвесторов намерен направить 200 млн рублей на строительство придорожного отеля в Уфимском районе. В результате будут созданы 20 рабочих мест.

Расходы на реализацию второго проекта составят 58 млн рублей. На эти средства инвестор готов возвести многофункциональный придорожный комплекс, который будет включать в себя гостиницу, кафе, шиномонтаж, торговые ряды, магазин автозапчастей, а также станцию технического обслуживания. В случае реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест.

Гусев отметил, что эти инвестиционные проекты могут быть включены в перечень приоритетных.

Он напомнил, что сейчас в проработке минторга Башкирии находятся 83 проекта с общим объемом инвестиций десять млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии идет работа по развитию внутреннего туризма, увеличению потока туристов, которым нужен качественный придорожный сервис. В качестве грантовой поддержки от Ростуризма в 2023 году Башкирия получит 336 млн рублей.