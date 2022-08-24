Кабул, , 08:58 — REGNUM Новым решением талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднили главное управление Генеральной прокуратуры по борьбе с домогательствами и насилием в отношении женщин в государственных и частных учреждениях Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Управление кадров Генеральной прокуратуры сообщило об этом в письме, адресованном финансовому отделу этого учреждения. Согласно этому письму, это было сделано в ходе утверждения штата прокуратуры в 6000 должностей. Таким образом, было сокращено 52 должности в главном управлении по борьбе с домогательствами, которые включают прокурорские и административные единицы и обслуживающий персонал.

Кроме того, в письме талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали эту структуру «бывшим управлением».

Это происходит на фоне того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствует работе женщин в государственных учреждениях. Однако, несмотря на ограничения, женщины продолжают работать в большинстве частных офисов.

Следует отметить, что указанное управление было создано на основании указа предыдущего президента Афганистана в 2018 году. Ведомство работало под руководством заместителя генерального прокурора по следствию и отвечало за борьбу с домогательствами в отношении женщин в офисах.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее другим решением забрали полномочия по расследованию и надзору у Генеральной прокуратуры и передали их своему разведывательному управлению.