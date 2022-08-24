Челябинск, 24 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь–июль построили 1227,9 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Это на 37,2% больше аналогичного периода 2021 года. Лидерами по росту стали Нагайбакский, Варненский, Еткульский, Кусинский и Карталинский районы.

Сильнее всего уменьшились объёмы ввода жилья в Катав-Ивановском, Саткинском и Кизильском районах. Как сообщало ИА REGNUM, всего за 2022 год на Южном Урале планируют ввести 1,7 млн кв. метров жилья.