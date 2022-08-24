Москва, 24 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Госдуме с недоумением восприняли заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие, если займет должность главы правительства Соединенного Королевства. По её словам, ядерный удар является важной обязанностью премьер-министра Великобритании, поэтому она готова и к этому. Отметим, что за пост главы британского правительства борются Трасс и экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак.

«Интересно, куда миссис Трасс намерена сбросить ядерную бомбу? Присущие ей проблемы с географией могут сыграть злую шутку с самой Великобританией. Ядерное облако не знает границ. До каких пределов ещё могут дойти руководители «демократических стран» ради защиты пресловутых «демократических ценностей» и в борьбе за ресурсы? Похоронить планету?» — отметила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).