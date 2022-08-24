Владивосток, 24 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Во всех школах Владивостока установили новые системы доступа — вход будет через турникеты только по специальным картам, сообщили в городской мэрии.

Oleg chirkov Турникет

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Также в школах появились дополнительные системы видеонаблюдения, объединенные в одну сеть, которая будет вести удаленный контроль ситуации.

Карты пропуска позволят родителям школьников контролировать их посещаемость через личный кабинет на сайте «Цифрового Приморья» бесплатно. При желании можно также подключить платную функцию СМС-оповещения.

Также картой можно бесконтактно оплачивать питание в школьных столовых и проезд в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в сельских школах Амурской области, отдалённых от крупных населённых пунктов, невозможно обеспечить безопасность детей в соответствии с нормативами. Для некоторых учреждений образования услуги охранных организаций слишком дорого стоят, в другие — компании в принципе отказываются ездить.