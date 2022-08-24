Джакарта, 24 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии раскрыло причину землетрясения магнитудой 5,4, которое ощущалось в городе Туал и на острове Банда, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Глава центра землетрясений и цунами Дарионо заявил, что произошедшее землетрясение было землетрясением средней силы.

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 61 км от Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 107 км.

Пока нет подробной информации об ущербе, нанесенном землетрясением.

Жителей призвали держаться подальше от треснувших и поврежденных домов, а также просят сохранять спокойствие и продолжать получать информацию от достоверных источников о землетрясении.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на западе Индонезии.

Читайте также: Мощное землетрясение произошло в Индонезии