В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Джакарта, 24 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии раскрыло причину землетрясения магнитудой 5,4, которое ощущалось в городе Туал и на острове Банда, сообщает CNN Indonesia.
Глава центра землетрясений и цунами Дарионо заявил, что произошедшее землетрясение было землетрясением средней силы.
Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 61 км от Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 107 км.
Пока нет подробной информации об ущербе, нанесенном землетрясением.
Жителей призвали держаться подальше от треснувших и поврежденных домов, а также просят сохранять спокойствие и продолжать получать информацию от достоверных источников о землетрясении.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на западе Индонезии.
Читайте также: Мощное землетрясение произошло в Индонезии