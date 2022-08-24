Пермь, 24 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Пермский край поможет Донбассу финансово. Регион перечислит Луганской и Донецкой Народным Республикам 500 млн рублей, сообщает телегам-канал «Парламент/Пермский край».

(сс) CWitte Деньги

Уже сформирован проект поправок в бюджет. Предполагается увеличение резервного фонда Пермского края на 500 млн рублей с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР, говорится в пояснительной записке.

Параметры дефицита казны останутся неизменными. Законопроект планируют рассмотреть в сентябре.