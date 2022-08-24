Москва, 24 августа 2022, 08:54 — REGNUM Минфин РФ подержал предложение о продаже алкоголя в открытых летних кафе, на верандах или террасах, примыкающих к стационарным заведениям общепита и имеющим лицензию на продажу крепких напитков, пишет 24 августа газета «Известия».

Летнее кафе
Летнее кафе
Natalia Semenova

Отмечается, что Минфин поддержали инициативу сенатора Андрея Кутепова, который предложил снять ограничение на продажу алкоголя с общепита во всех регионах России и уже подготовил соответствующий законопроект. Также предложение сенатора поддержал Минпромторг РФ.

В настоящее время готовятся поправки в статью 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», чтобы внести их в Госдуму. Ранее продавать алкоголь на летних верандах до конца 2022 года позволяли только власти Москвы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Тюмени разрешили продавать алкогольные напитки на летних верандах кафе и ресторанов.

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