Москва, 24 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Минфин РФ поддержал предложение о продаже алкоголя в открытых летних кафе, на верандах или террасах, примыкающих к стационарным заведениям общепита и имеющих лицензию на продажу крепких напитков, пишет 24 августа газета «Известия».

Natalia Semenova Летнее кафе

Отмечается, что Минфин поддержали инициативу сенатора Андрея Кутепова, который предложил снять ограничение на продажу алкоголя с общепита во всех регионах России и уже подготовил соответствующий законопроект. Также предложение сенатора поддержал Минпромторг РФ.

В настоящее время готовятся поправки в статью 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», чтобы внести их в Госдуму. Ранее продавать алкоголь на летних верандах до конца 2022 года позволяли только власти Москвы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Тюмени разрешили продавать алкогольные напитки на летних верандах кафе и ресторанов.

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