Сеул, 24 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приложит усилия для того, чтобы не допустить ухудшения условий жизни населения, а также повторения финансового кризиса. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 24 августа в ходе совещания по финансовым вопросам.

«По сравнению с прошлыми кризисами, внешняя финансовая устойчивость нашей экономики значительно улучшилась, но мы не можем ослабить бдительность ни на секунду», — заявил глава государства.

Президента отметил, что несмотря на стабилизацию мировых цен на нефть и зерно, проблема инфляции сохраняется из-за сокращения поставок российского газа в Европу. Он также сообщил о сохранении неопределённости, вызванной повышением учётных ставок крупными странами в целях сдерживания инфляции.