Киев, , 09:07 — REGNUM Эмиссию 30 млрд гривен (около $812,4 млн) провёл за минувшую неделю банковский регулятор киевского режима (НБУ). Об этом сообщает со ссылкой на данные регулятора киевское издание «Экономическая правда».

Гривны Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги «напечатаны» путём покупки государственных облигаций у правительства киевского режима. Так, портфель облигаций внутреннего государственного займа НБУ по состоянию на 19 августа составлял 559,57 млрд гривен (более $15,15 млрд), а 23 августа — уже 589,57 млрд гривен (свыше $15,96 млрд).

Глава регулятора Кирилл Шевченко ранее писал в статье для издания, что работа печатного станка может навредить экономике бывш. УССР. Власти пытаются покрыть таким образом дефицит госбюджета.

В марте, уточнял Шевченко, эмиссия составила 20 млрд гривен, в апреле — 50 млрд гривен, в мае — 50 млрд гривен, в июне — 105 млрд гривен.

Согласно оценке издания The Wall Street Journal, киевскому режиму из-за военных расходов не хватает примерно $5 млрд в месяц, что означает сложности с выполнением социальных обязательств.

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