Смоленская область, 10 марта, 2005, 01:30 — ИА Регнум. По состоянию на 1 марта 2005 года в Смоленской области декларации о доходах 2004 года подали 4242 физических лица. В том числе в 1133 декларациях заявлены социальные налоговые вычеты, а в 1654 - имущественные налоговые вычеты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, деклараций подано на общую сумму 215 млн. 312 тыс. рублей (14 млн. 897 тыс. руб. - социальные налоговые вычеты, 184 млн. 363 тыс. руб. - имущественные налоговые вычеты).

А всего, по данным Управления ФНС России по Смоленской области, на 1 января 2005 года в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержится 38524 записи: 18739 зарегистрированы до 1 января 2004 года (в том числе 126 крестьянских (фермерских) хозяйств), 2850 - в 2004 году (21 крестьянское (фермерское) хозяйство). Прекратили свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 3112 человек (22 крестьянских (фермерских) хозяйства). Кроме того, в реестре 519 записей о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе.