Китай создал крупнейший в мире кластер ТЭС сверхнизких выбросов отходов
Пекин, 24 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Китай создал крупнейший в мире кластер тепловых электростанций со сверхнизким уровнем выбросов благодаря усилиям и инвестициям, вложенным в экологические технологии и политику, при этом соответствующие технологии лидируют во всем мире, сообщило управление по охране окружающей среды страны, передает 23 августа газета Global Times.
Китайские тепловые электростанции со сверхнизким уровнем выбросов и крупномасштабные установки по сжиганию отходов являются мировыми лидерами в области передовых технологий. Тепловые электростанции со сверхнизким уровнем выбросов в стране стали крупнейшим в мире подобным кластером, заявил директор Департамента науки, технологий и финансов Министерства экологии и окружающей среды Китая (MEE) Чжоу Шоумин на ежемесячной пресс-конференции министерства.
В 2015 году правительственные ведомства, в том числе Министерство энергетики Китая, опубликовали рабочий план, призывающий все угольные электростанции, которые подлежат реконструкции в стране, достичь сверхнизких выбросов, то есть при условии 6%-ного контрольного содержания кислорода, содержание сажи, SO2, оксидов азота должны быть ниже10,35,50 мг/м3 соответственно.
По данным Китайского совета по электроэнергетике в июле, к концу 2021 года в Китае насчитывалось около 1,03 млрд кВт угольных электростанций, которые достигли статуса сверхнизких выбросов, что составляет 93% от общей установленной мощности угольных электростанций в стране. В 2021 году национальные выбросы сажи, SO2 и оксидов азтоа в электроэнергетике составили около 123 000 тонн, 547 000 тонн и 862 000 тонн соответственно, что на 69%, 73% и 52% меньше, чем в 2015 году, сообщил Совет по электроэнергетике Китая.
Между тем, по словам Чзоу, в Китае построено 240 городских мусоросжигательных заводов. Мусоросжигательные электростанции открыты для общественности в качестве объектов защиты окружающей среды. По его словам, в 2021 году операционный доход отрасли охраны окружающей среды достиг примерно 2,18 трлн юаней ($318 млрд).
Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках последних усилий, в этом месяце, девять министерств и национальных ведомств совместно опубликовали план по научно-технической поддержке двойных углеродных целей страны.