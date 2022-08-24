Тбилиси, , 08:52 — REGNUM В военных учениях Noble Partner («Достойный партнёр») в Грузии в этом году примут участие 2400 военнослужащих из 21 страны. Об этом 23 августа сообщает минобороны Грузии.

Грузинские солдаты НАТО mod.gov.ge

Дата начала учений не сообщается. Проходить они будут под Тбилиси на территории бывшей российской базы Вазиани, где теперь расположен учебный центр НАТО.

Военнослужащих на учения направили США, Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Литва, Азербайджан, ФРГ, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, Литва, Швеция и бывшая УССР.

Сообщается, что цель учений — повысить оперативную совместимость войск Грузии с подразделениями США и странами-союзниками. Всё это проходит в рамках обеспечения «стабильной обстановки» в Черноморском регионе.

Напомним, учения Noble Partner в этом году будут проходить в Грузии шестой раз.