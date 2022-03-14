Грозный, 25 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Футболисты грозненского «Ахмата» на своем поле переиграли команду «Уфы» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 25 ноября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Филипе Сампайо и Лео Жабо. У гостей мяч забил Иван Обляков.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Уфа», набравший 24 балла, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 18-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» (Уфа) — 2:1.

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