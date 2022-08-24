Брюссель, 24 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Европа столкнулась с сильнейшей засухой, во многих странах объявлены разные уровни погодной опасности, и всё это наносит ущерб речному судоходству, производству электроэнергии и урожайности некоторых культур, сообщил Европейский центр по мониторингу засухи, как передает агентство Reuters.

08.mchs.gov.ru Засуха

В августовском докладе Европейского центра по мониторингу засухи, курируемого Европейской комиссией, отмечается, что 47% территории Европы находится в условиях явного дефицита влаги в почве, а 17% — в угрожающем состоянии, при котором страдает растительность.

«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала [2022] года, в начале августа продолжает расширяться и усугубляться», — говорится в докладе.

Также в нем отмечается, что в Западной Европе и Средиземноморье, вероятно, до ноября будут наблюдаться более теплые и сухие условия, чем обычно.

Этим летом на большей части Европы в течение нескольких недель стояла сильная жара, что усугубило засуху, вызвало лесные пожары и заставило власти предостеречь граждан о вреде для здоровья и призвать к более активным действиям по борьбе с изменением климата.

Нынешняя засуха оказалась самой сильной как минимум за 500 лет при условии, что окончательные данные в конце лета подтвердят предварительную оценку, говорится в заявлении центра.

От засухи пострадали летние культуры: урожайность зерновой кукурузы в 2022 году будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника снизится на 15% и 12% соответственно.

Пострадало производство гидроэлектроэнергии, а также иных видов электроэнергии — из-за нехватки воды для питания систем охлаждения.

Низкий уровень воды затруднил внутреннее судоходство, например, по Рейну, а снижение загрузки судов повлияло на транспортировку угля и нефти.

По данным центра, осадки в середине августа, возможно, несколько облегчили ситуацию, но в некоторых случаях они сопровождались грозами и нанесли дополнительный ущерб.