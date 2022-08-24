Оренбург, , 08:48 — REGNUM На железнодорожной станции Оренбург утром 24 августа горел тепловоз, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пожар Уральская транспортная прокуратура

По факту пожара проводится проверка. Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Возгорание произошло при выполнении маневровых работ на 58 пути станции Оренбург. Загорелась вторая секция тепловоза. К тушению привлекали пожарный поезд.

На графике движения поездов инцидент не отразился. Жертв и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта не пострадали.

Стоит отметить, это уже не первый случай пожаров на железнодорожном транспорте в августе. Ранее горел грузовой поезд возле Кувандыка.

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