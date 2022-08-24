Улан-Удэ, 24 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Бурятии с начала сезона от укусов клещей пострадали 4165 человек, из которых 1127 — дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Показатель обращаемости составил 435,7 на 100 тыс. населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в г. Улан-Удэ», — добавили в ведомстве.

В результате 98 человек подхватили инфекции, передающиеся клещами. Так, 43 человек заболели клещевыми энцефалитом, 43 — клещевым боррелиозом, 12 — риккетсиозом.