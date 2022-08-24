Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Пловец Александр Степанов, представляющий Московскую область, завоевал золото Всероссийской Спартакиады в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Dave Dugdale Плавание

Степанов показал время 7 минут 54,89 секунды. Второе место занял Александр Егоров из Москвы, результат которого составил 8 минут 0,26 секунды.

Замкнул тройку ещё один представитель Москвы Сергей Семёнов, показавший время 8 минут 1,79 секунды.