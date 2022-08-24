Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Пловчиха Дарья Устинова, представляющая Татарию, завоевала золото Всероссийской Спартакиады в заплыве на 200 метров на спине.

eugeniu Плавание

Устинова показала время 2 минуты 13,60 секунды. Второе место заняла Анастасия Дуплинская из Новосибирской области, результат которой составил 2 минуты 14,82 секунды.

Замкнула тройку представительница Санкт‑Петербурга Влада Егги, показавшая время 2 минуты 14,97 секунды.