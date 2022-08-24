Владивосток, 24 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и помощник президента Максим Орешкин провели второй промежуточный отбор мастер-планов по развитию городов. Свои проекты представили Северобайкальск, Тында, Свободный, Нерюнгри, Находка и Владивостокская агломерация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Владивосток

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План развития Владивостока до 2030 года с учетом ранее поступивших рекомендаций представил мэр Константин Шестаков. Разработка мастер-плана Владивостока ведется при финансовой поддержке ВЭБ. РФ. Госкорпорация развития планирует принять участие и в реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни владивостокцев. Среди основных мероприятий — обновление исторического центра города и создание морского фасада, а также развитие рекреационных пространств.

Константин Шестаков представил ряд ключевых проектов. Это создание целостной набережной (от набережной Спортивной гавани до пляжа на улице Татарской), ревитализации исторического центра, проекты по обеспечению транспортной связанности районов города, благоустройство парковых территорий.

Юрий Трутнев отметил, что мастер-планы требуют дополнительной проработки. Отдельное внимание нужно уделить финансовому обоснованию мероприятий.

«Мастер-план должен содержать конкретные мероприятия для повышения социальной среды. Отвечать на вопрос, что получат жители и как улучшиться их жизнь», — сказал полпред.

Максим Орешкин указал на необходимость устранения инфраструктурных ограничений развития малых городов, приведя в пример Северобайкальск и Тынду, где газификация может стать драйвером развития экономик этих городов. Важным, по его мнению, также является правильный выбор специализации экономик малых городов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов 23 августа ознакомил представителей общественных организаций и депутатов с концепцией плана долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского.