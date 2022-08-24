Пекин, 24 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Более 65,41 млн единиц вредоносной информации были удалены, и более 78 000 незаконных учетных записей были закрыты за кибератаки, в рамках ежегодной специальной кампании по регулированию интернет-активности, заявил заместитель директора Киберпространственной администрации Китая (CAC) Шэн Жунхуа, на пресс-конференции 23 августа, сообщает газета Global Times.

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Специальная кампания под названием «Операция Цинлан» была запущена CAC в 2021 году с целью борьбы с беспорядками в Интернете и создания лучшей онлайн-экосистемы в Китае. Несмотря на то, что экологическая среда сети постоянно оптимизируется, в текущей сетевой экологии все еще существуют некоторые серьезные проблемы, которые очень беспокоят пользователей сети и с которыми необходимо неустанно бороться, сказал Шен.

«Операция Цинлан» приняла меры против сетевых беспорядков, среди которых сетевые группы, форумы вебсайтов, электронная коммерция и другие платформы социальных сетей были тщательно проверены на предмет устранения кибернасилия и подавления «армии интернет-флудеров» или тех, кому платят за размещение комментариев в Интернете, продолжил он.

Требование отображать IP-адреса пользователей сети на платформах социальных сетей вместе с информацией о многоканальной сети может сделать сеть полностью контролируемой и эффективно бороться с проблемами, включая ненадлежащий маркетинг.

Онлайн-платформам также было настоятельно рекомендовано запретить разжигание ненависти и заблокировать учетные записи, участвующие в такой деятельности, чтобы предотвратить эскалацию и распространение киберзапугивания. Это включает в себя отправку предупреждений о рисках пользователям, которые могут подвергаться риску киберзапугивания.

Шэн отметил, что около 16,27 млн единиц вредоносной информации, более 5,28 млн незаконных учетных записей и более 450 000 групп чатов, связанных с киберзапугиванием и флудерами, были расследованы интернет-регуляторами.

CAC будет продолжать сотрудничать с соответствующими ведомствами, укреплять координацию, пресекать соответствующую незаконную и преступную деятельность в соответствии с законом и обеспечивать надежную гарантию построения надежной сетевой экологии, отметил Шэн.