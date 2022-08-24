Харьков, Бывш. УССР, , 08:48 — REGNUM Массовые проверки граждан начались в Харькове. Сотрудники СБУ выявляют людей, имеющих родственников или знакомых в России, сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на рассказы горожан.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам очевидцев, в обысках и допросах участвуют также полицейские. Силовики проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Проверки автомобилей на основных дорогах и мостах приводят к образованию пробок.

«Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — говорится в публикации.

Проверяют дворы и жилые дома, перемещения по городу ограничены из-за комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о масштабных проверках в Харькове появилась 22 августа. Оперативники киевского режима пытаются выявить «сочувствующих России».

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