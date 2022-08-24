Москва, 24 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Центральный Банк России выступил с предложением обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства. Об этом сегодня, 24 августа, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, передают РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Если средства клиентов банков переведены на мошеннический счёт за рубеж, то средства нужно будет вернуть в полном объёме в течение двух месяцев.

По словам Уварова, данное предложение содержится в подготовленных при участии Банка России поправках к закону о национальной платёжной системе. Поправки пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана — они звонят гражданам и представляются сотрудниками Центробанка России.

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