* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 24 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд шесть афганских и пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе командир «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убиты в ходе столкновения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным источников, мулла Абдулла, один из известных командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с тремя своими соратниками были убиты в результате конфликта с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Наваи-Баракзай провинции Гильменд.

Источники добавляют, что в результате этого конфликта также погибли двое афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О других подробностях инцидента пока сведений нет. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего по этому поводу не сказали.

Не так давно Омар Халед Хорасани, один из высокопоставленных командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с тремя бойцами группировки подорвался на мине в провинции Пактика.