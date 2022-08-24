Красноярск, 24 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано три случая отравления грибами. Об этом в своём телеграм-канале 24 августа сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грибы

По его словам, все пострадавшие выздоровели. Двое взрослых — 41-летний и 63-летний красноярцы — употребляли уже приготовленные грибы. Ещё один пострадавший – шестилетний ребёнок. Он отравился бледной поганкой в городе Заозерном.

Горяев подчеркнул, что при «тихой охоте» нужно быть предельно внимательными, собирать именно те грибы, в которых уверены. Также он призвал помнить, что опасными для здоровья человека могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они приготовлены неправильно.

Как сообщало ИА REGNUM, заблудившаяся в лесу под Петербургом девушка скончалась от отравления грибами.

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