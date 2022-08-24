Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM Международный фестиваль спорта, который пройдёт в Екатеринбурге летом 2023 года, могут посетить студенты более 90 стран. Об этом в ходе рабочий встречи сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Готовность отправить студентов на фестиваль спорта в уральской столице выразили руководители почти 250 иностранных вузов. В спортивном событии смогут участвовать молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет.

По словам Рапопорта, основными задачами при проведении фестиваля являются обеспечение инфраструктуры и безопасности прибывших студентов. Для этого необходима качественная комплексная подготовка, подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года Екатеринбург должен был принять Универсиаду, однако из-за спецоперации России на территории бывшей УССР Международная федерация университетского спорта приняла решение «отложить» право города на проведение соревнований. Тогда правительство России озвучило решение провести в Екатеринбурге Международный фестиваль спорта.