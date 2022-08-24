Оренбург, 24 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области с марта по июль 2022 года банки реструктурировали 7,8 тыс. кредитов населения на более чем 3 млрд рублей, сообщили 24 август корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургсокго отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

ИА REGNUM Деньги

Наибольшее количество реструктуризации пришлось на потребительские кредиты. Изменили условия 4,9 тыс. договоров с объемом задолженности 1,8 млрд рублей.

Значительная часть реструктуризаций (87%) проведена по собственным программам банков. Гражданам предоставляли отсрочку по платежам либо уменьшали их размер за счет увеличения срока кредита.

Кроме того, с 1 марта по 31 июля 1,2 тыс. граждан, чьё финансовое положение ухудшилось в связи с санкционными ограничениями, воспользовались правом на кредитные каникулы. Получена отсрочка по платежам на сумму 530 млн рублей.