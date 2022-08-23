Оттава, 24 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Лидеры Канады и Германии подписали соглашение по экологически чистому водороду, проложив путь для трансатлантических поставок в рамках усилий Европы по сокращению своей зависимости российских энергоносителей. Об этом 24 августа сообщает агентство France-Presse.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Это вотум доверия Канаде как лидеру в области чистой энергии», — сказал по этому поводу премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник 23 августа на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц сказал, что «в долгосрочной перспективе реальный потенциал заключается в экологически чистом водороде из богатых ветрами, малонаселенных атлантических провинций».

Канада стремится стать крупным производителем и экспортером водорода и других связанных с ним чистых технологий.

В совместном заявлении Трюдо и Шольц изложили планы по «запуску водородной экономики и созданию трансатлантической цепочки поставок водорода».

В заявлении отмечается, что первые поставки канадского водорода в Германию планируется осуществить уже в 2025 году.

Канада заявила, что она также будет экспортировать водород на более широкий европейский рынок, «внося свой вклад в европейскую энергетическую безопасность», а также в Азию.