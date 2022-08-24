Джакарта, 24 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Капитан индонезийского рыболовецкого судна погиб, когда его застрелил военный Папуа — Новой Гвинеи, сообщает CNN Indonesia.

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Убитого гражданина Индонезии похоронили на общественном кладбище на юге Папуа, 23 августа.

Индонезийское судно вошло в воды Папуа — Новой Гвинеи, когда собиралось вытащить установленную рыболовную сеть. После этого подошел патрульный катер, принадлежащий Папуа — Новой Гвинее, и расстрелял судно.

Тем временем несколько членов экипажа индонезийского судна спрятались в машинном отделении во время стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Папуа — Новой Гвинее Андриана Супанди выразила сожаление по поводу инцидента со стрельбой, предположительно совершенной армией Папуа — Новой Гвинеи, в результате которого погиб человек.