Кызыл, 24 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Туве за семь месяцев с начала года уровень преступности снизился на 26,3%, а число тяжких и особо тяжких преступлений — на 25,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Убийство

Подобной динамики, как отмечается, удалось добиться благодаря профилактическим мероприятиям, предусмотренных планом декриминализации.

Существенно снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-35,3%). Хотя в Тес-Хемском, Тере-Хольском и Сут-Хольском, напротив, зафиксирован рост подобных деяний.

«В отрицательную динамику переведены такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (-22,3%, с 238 до 185), мошенничества (-18,7%, с 380 до 309), грабежи (-45,1%, с 173 до 95), разбои (-35,3%, с 17 до 11) и кражи (-36,3%, с 2 122 до 1 351)», — отметили в ведомстве.