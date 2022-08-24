Осло, 24 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Норвегия и Великобритания договорились о поставке нацистскому киевскому режиму миниатюрных разведывательных беспилотников Black Hornet на сумму более $9 млн. Об этом со ссылкой на министерство обороны скандинавской страны 24 августа сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Ken Billington Полёт стрекозы

пресс-служба правительства Норвегии «Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования [киевскому режиму]».

Отмечается, что стоимость партии разведывательных «стрекоз» составит до 90 млн норвежских крон или около $9,2 млн.

БПЛА Black Hornet («Чёрный шершень») вертолётного типа, разработанный норвежской компанией Prox Dynamics, является самым миниатюрным из серийно производимых для западных армий летательных аппаратов — его полётный вес составляет всего 18 грамм. Практически карманный комплект из двух таких «стрекоз», каждая из которых способна находиться в воздухе порядка 20 минут и столько же времени тратить на подзарядку, при запуске с рук обеспечивает бойцу осведомлённость о ситуации в радиусе до полутора километров. В настоящее время производится уже второе поколение модернизированных «шершней».