Тбилиси, 24 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Экспорт электроэнергии Грузии с января по июль 2022 года вырос более чем в четыре раза, так как её было выгодно продавать, даже импортируя топливо, и в стране были возможности для производства электричества. Об этом 23 августа на «Общественном телевидении» сообщил эксперт в сфере энергетики Гия Арабидзе.

ИА REGNUM Электроэнергия

«Рост нашей генерации в этом году обусловлен хорошей гидрологией. ГЭС выработали довольно серьёзный объем электроэнергии. Вместе с тем в июне–июле и августе у нас никогда не работала ТЭЦ — сегодня работают два блока», — сказал эксперт.

Арабидзе сообщил, что в Турции после отмены карантинных ограничений начала быстро расти экономика и резко увеличился спрос, а за ним и цены на электроэнергию. Грузии было выгодно покупать газ и поставлять электричество на экспорт с учётом затрат на производство.

При этом Арабидзе отметил, что в дальнейшем было бы хорошо, чтобы цены на электроэнергию снизились, так как Грузии в ближайшее время придётся её покупать.

Стоит отметить, что с января по июль 2022 года Грузия экспортировала электроэнергию на $65,8 млн. Это на 337,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда продали электричества на $14,8 млн.