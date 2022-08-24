Киев, 24 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и западные страны могут объявить Россию «спонсором терроризма», чтобы украсть замороженные активы РФ, заявил бывший министр иностранных дел киевского режима Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Климкин

По его словам, западным странами необходимо решение судов, чтобы присвоить себе средства России и передать их киевскому режиму. Признание РФ «страной — спонсором терроризма» позволит «криминализовать» ее активы, что упростит задачу по их краже, отметил Климкин.

«Если есть решение, что «страна-террорист», представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — сказал он в эфире телеканала «Общественное».

Он назвал такой шаг со стороны Вашингтона «мегаважным» для Киева. Это «санкционное ядерное оружие, это полная конфискация российских активов, 300–400 млрд в Россию больше не вернутся», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, воровать поставляемый в Европу российский газ с тем, чтобы перепродавать его в ЕС, предложил бывший глава партии «Слуга народа» законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков.

По его словам, российские энергоресурсы принадлежат РФ якобы до пересечения границы с ЕС, поэтому газ подпадает под законодательство о конфискации активов России.

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