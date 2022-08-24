Бузулук, Оренбургская область, 24 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области горел автомобиль и магазин запчастей. Есть пострадавший, сообщили 24 августа журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Инцидент произошёл вечером 23 августа на ул. 1 Линия. В машине отечественного производства выгорела часть салона и моторный отсек. Площадь пожара в магазине составила 176 квадратных метров.

«Прибывшие на место пожарные ГУ МЧС России по Оренбургской области быстро ликвидировали возгорание, не дав огню уничтожить строение полностью, и предотвратили переход пожара на соседние строения. Точная причина пожара устанавливается», — сказали в оренбургском ГУ МЧС.

Стоит отметить, вечером 20 августа на подъезде к железнодорожному вокзалу Кувандыка загорелся грузовой поезд. Причины ЧП устанавливаются.