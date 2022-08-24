Лиссабон, 24 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» одержала победу над киевским «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Бенфики» голы забили защитник Николас Отаменди на 27-й минуте и нападающие Давид Нерес на 40-й и Рафаэл Силва на 42-й.

Напомним, первый матч, который прошёл в польском городе Лодзь, завершился победой «Бенфики» со счётом 2:0. Таким образом, португальский клуб вышел групповой этап Лиги чемпионов, а «Динамо» сыграет с Лиге Европы.