Благовещенск, 24 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Кофейня «Baker& Brunch» в Благовещенске закрыта на 60 суток по решению суда. Причиной стало обнаружение кишечной инфекции у нескольких посетителей этого заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе Благовещенского городского суда.

skeeze Сальмонеллы

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Были зафиксированы шесть случаев заражения. Все пациенты употребляли в кофейне блюда с яйцами. Позже во время проверки в продуктах обнаружили сальмонеллу и стафилококк, инфицирован сальмонеллой в том числе был один из работников кофейни.

«В ходе расследования проведен осмотр помещений кофейни, где выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии у восьмилетнего мальчика диагностировано инфекционное заболевание после посещения кафе. Данную информацию проверяют сотрудники следственного управления СКР по республике.