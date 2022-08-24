Москва, 24 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Долгосрочную программу по закупке зерна в Башкирии намерены разработать в Иране. Об этом 24 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Этот вопрос обсуждался в Москве на встрече Назарова с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Реза Фатеми Амином, который сообщил о готовности создания новых совместных предприятий.

Назаров сообщил, что Иран выразил готовность совместно работать в сфере беспилотной и авиационной технике, халяльной промышленности, обеспечении катализаторами, производстве линии молочных продуктов, развитии речного грузового порта в городе Агидели, организации поставок пшеницы и муки.

«Они намерены разработать долгосрочную программу по закупке зерна в Башкирии», — сообщил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за шесть месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Башкирией и Ираном увеличился на 58%. При этом экспорт из Башкирии вырос на 53,5%, а импорт — в 46 раз.