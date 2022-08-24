Владивосток, 24 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Приморье с начала 2022 года заключили брак 7113 пар. Согласно статистики, приморцы чаще женятся, чем разводятся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В регионе третий год подряд сохраняется тенденция, когда число браков превышает количество разводов. В текущем году зарегистрировано 5728 разводов.

В первом полугодии 64 семейные пары отметили «бриллиантовые», «серебряные» и иные юбилеи совместной жизни. Более 70 супружеских пар в Приморье уже получили медали «За любовь и верность».

Как сообщало ИА REGNUM, всё чаще молодожёны России выбирают для регистрации брака ЗАГС Петропавловска-Камчатского — от общего количества свадеб в 2022 году 15% составляют приезжие пары.