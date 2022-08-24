Москва, 24 августа 2022, 08:20 — REGNUM Очередной визит президента Польши Анджея Дуды в Киев состоялся для контроля над передачей западной территории бывшей УССР под управление Варшавы, считает экс-депутат законодательного органа киевского режима Илья Кива.
По его мнению, власти Польши намерены реализовать планы по территориальной экспансии, несмотря на конфликт, в котором участвует киевский режим.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление главы Польши Анджея Дуды о бизнесе на территории бывшей УССР очень похоже на то, что когда-то сделал Адольф Гитлер.
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