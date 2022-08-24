Пльзень, Чехия, , 08:20 — REGNUM Чешский футбольный клуб «Виктория Пльзень» одержал победу над азербайджанским «Карабахом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник «Карабаха» Филип Озобич. «Виктория Пльзень» сумела вырвать победу во втором тайме благодаря голам хавбека Яна Копица (58) и нападающего Яна Климента (73).

Напомним, первый матч в Баку завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Виктория Пльзень» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, а «Карабах» продолжит выступление в Лиге Европы.