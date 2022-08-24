Хартум, 24 августа 2022, 08:19 — REGNUM Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Совет Безопасности ООН активизировать деятельность по ситуации в провинции Дарфур на западе Судана, который захлестнуло насилие. Об этом он заявил на виртуальном брифинге из суданской столицы Хартума.

Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан
Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан
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Он сообщил, что посетил регион и убедился в необходимости настаивать на более пристальном внимании к происходящему здесь, а также на задействовании дополнительных ресурсов для задержания и привлечения к суду предполагаемых зачинщиков насилия.

Хан добавил, что жители Дарфура устали от обещаний и «настало время двигаться вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр здравоохранения суданской провинции Голубой Нил Гамаль Насер ас-Сейид заявил, что около 140 тыс. человек вынуждены были стать беженцами из-за вспыхнувшего в регионе межплеменного конфликта.