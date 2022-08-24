Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Один из крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии «Мтавари архи» был оштрафован за публикацию политической рекламы, хотя она разрешена только во время предвыборного периода. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Комиссии по коммуникациям.

Кадр трансляции телеканала «Мтавари архи»

«Комиссия по коммуникациям вынесла письменное предупреждение телеканалам «Пирвели» и «Формула» за незаконный показ политической рекламы в межвыборный период и оштрафовала «Мтавари архи» на 1% от годового дохода вещателя», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что штраф составил 118 689 лари (более 2,5 млн рублей). Два других канала обошлись предупреждением, так как в этом году у них не было нарушений. У «Мтавари архи» это уже второе нарушение, кроме того они были в 2021, 2020 и 2019 годах.

«При изучении видеоролика комиссия установила, что целью рекламы, размещенной в эфире телекомпаний, было, с одной стороны, рекламировать митинг 24 июня, чтобы как можно больше граждан в нем участвовали, а с другой стороны, представить политическое объединение «Грузинская мечта» и их лидеров в негативном контексте», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в данный ролик, грузинские телеканалы транслировали 23 и 24 июля. В нём анонсировался протестный митинг в связи с отказом дать Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС. В рекламе показана семья, которая смотрит телевизор. По нему транслируются обрывки фраз представителей руководства страны и «Мечты» с критикой Европарламента, Евросоюза и киевского режима. Все члены семьи от десятилетней девочки до её дедушки не говорят ни слова, но по их лицам видно, что они недовольны сказанным.