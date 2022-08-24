Лопатинский район, Пензенская область, , 08:40 — REGNUM На территории Пензенской области зарегистрирована африканская чума свиней (АЧС). Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области.

Африканская чума свиней Ursn-rm.ru

В результате проведенных 22 августа лабораторных исследований сыворотки крови, отобранной от домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве деревни Комаровка Лопатинского района Пензенской области, получен положительный результат на АЧС.

В соответствии с ветеринарными правилами проводятся диагностические, профилактические и ограничительные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM передавало, три очага африканской чумы свиней выявили в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарии. С 11 августа введен карантин. В зону наблюдения попали 22 района республики. Под запретом посещение посторонних лиц территорий эпизоотических очагов, перевозка животных, убой свиней и продажа мяса, охота, заготовка кормов и подстилочного материала для свиней.

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